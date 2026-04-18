19 апреля исполняется 85 лет генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко

Виталий Игнатенко

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Виталий Никитич, сердечно поздравляю Вас с 85-летием. Видный общественный деятель, легенда отечественной журналистики, Вы были свидетелем и непосредственным участником многих узловых событий современной истории. Внесли действительно неоценимый личный вклад в развитие медиасообщества нашей страны, укрепление ее позиций в глобальном информационном пространстве. Ваш богатейший опыт, стратегическое мышление вкупе с глубоким пониманием нюансов и тонкостей мировой политики неизменно способствовали и продолжают способствовать эффективному информсопровождению внешнеполитического курса Родины, упрочению ее авторитета на международной арене. Радует, что Вы по-прежнему молоды душой, полны творческих планов и задумок. Ценю товарищеские отношения с Вами. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего наилучшего.

Поздравления передает спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков:

— Уважаемый Виталий Никитич! Примите самые искренние поздравления с 85-летием! Ваш многолетний труд в журналистике и на посту главы ТАСС — это эталон профессионализма и честности. Вы не просто фиксировали историю, но и во многом определяли информационную картину мира, оставаясь верным высоким стандартам «школы ТАСС». Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Пусть тепло и уважение близких согревают каждый день. С юбилеем!

