Вузы против одиночества

Долгое время университеты развивались как автономные центры знаний: формировали собственные библиотечные фонды, образовательные программы и научные ресурсы. Однако в цифровую эпоху эта модель постепенно меняется.

Современное образование требует доступа к большим массивам научной и учебной литературы, междисциплинарным исследованиям и совместной работе университетов. Для многих вузов, особенно региональных, самостоятельно поддерживать такую инфраструктуру становится все сложнее.

Создатель ЭБС «Лань» Александр Никифоров

Фото: из личного архива Создатель ЭБС «Лань» Александр Никифоров

На этом фоне все чаще появляются модели межуниверситетского сотрудничества: образовательные организации объединяют ресурсы, создают общие базы знаний и совместные цифровые инфраструктуры. Как меняется роль университетских библиотек в цифровую эпоху и почему сотрудничество между вузами становится новой моделью развития высшего образования, «Ъ-Науке» рассказал Александр Никифоров, создатель ЭБС «Лань».

— Университетам все сложнее развиваться в одиночку. Что изменилось в последние годы и стало главным драйвером перехода к кооперации?

— Ключевым драйвером такого перехода можно назвать сложность поддержки собственной инфраструктуры на фоне ограничений и сокращений. Доступ ко многим привычным ресурсам сегодня затруднен или невозможен, поэтому у вузов появилась необходимость менять «поставщиков знаний». И в этой ситуации объединенная база, содержащая десятки тысяч источников — публикации самих университетов,— работает как своего рода «подушка безопасности».

Второй важный момент — сглаживание разницы между столичными и региональными вузами. Конкуренция между университетами все чаще идет не только по территориальному признаку, но и по качеству инфраструктуры, в том числе цифровой. Там, где современные процессы и сервисы встроены в учебный процесс, университеты выигрывают в борьбе за абитуриентов, кадры и ресурсы. В этом тоже могут помочь межвузовская кооперация и общие базы знаний, когда доступ к учебному контенту и цифровым инструментам меньше зависит от региона и бюджетов конкретного вуза.

Наконец, финансовый аспект. Сейчас, когда вузам приходится очень четко расставлять бюджетные приоритеты, коллективные ресурсы помогают закрыть все потребности университетов в качественном академическом контенте. Подчеркну: сама идея кооперации здесь завязана на доступе к общей базе, поэтому стимул к участию в объединении здесь еще и чисто прагматичный — это способ минимизировать расходы, уменьшить зависимость от отдельных закупок.

— Для региональных вузов поддержка собственной инфраструктуры особенно затратна. Означает ли развитие межуниверситетских библиотечных сетей, что через пять—десять лет разница между столичными и региональными университетами в доступе к знаниям исчезнет?

— Выравнивание доступа всех вузов к учебной и научной литературе — это один из базовых принципов, на которых основана деятельность объединения вузов. И такой механизм уже работает, причем его эффект особенно заметен в региональных вузах. Видя тысячи или десятки тысяч обращений к их источникам, они начинают понимать, что спрос на их собственный контент может быть очень высоким. Это меняет отношение к своим материалам: из «внутренней методички» они превращаются в сильный «университетский актив», включенный в общую базу и востребованный другими участниками.

То есть участие в сетевых проектах не только дает региональным вузам доступ к общему фонду, но и усиливает видимость их собственных разработок в межуниверситетском обмене. Полагаю, со временем этот эффект будет проявляться все более выраженно и отчетливо.

— Роль университетских библиотек меняется. Если раньше библиотека была хранилищем, то кем она становится сейчас? И что происходит с библиотекарями как профессией?

— В цифровую эпоху меняется образовательный процесс в целом, в том числе вузовская библиотека как его составная часть. Ее роль уже давно сместилась от просто хранилища с пыльными полками и читальным залом к полноценному инфраструктурному узлу, который обеспечивает доступ к академическому контенту, помогает сориентироваться в электронных массивах, помогает со смысловым и тематическим поиском, предлагает сценарии.

Соответственно, трансформируется и профессия в целом. Очень вероятно, что в скором времени это будет «диджитал-библиотекарь» — специалист с сильными IT-компетенциями, навыками работы с электронными сервисами, базами данных, аналитикой. Он помогает пользователям лучше ориентироваться в цифровой среде и способствует внедрению современных научных методик и цифровых инструментов.

— При объединении ресурсов возникает вопрос стандартизации. Как решается противоречие между расширением доступа к литературе и сохранением качества и релевантности контента для конкретного вуза?

— Это противоречие решается достаточно просто. Объединение развивается на принципах равноправного взаимного доступа, когда каждый участник передает в общий фонд свой контент и взамен может пользоваться материалами других участников по всем областям знаний и направлениям подготовки. В случае открытия новых программ вуз сможет обеспечить их необходимой литературой из имеющегося фонда.

— Есть ли границы у объединения? Где университеты предпочтут остаться автономными и не делиться ресурсами?

— В рамках своей издательской деятельности вуз создает открытую к широкому распространению информацию и в данном случае как издательство скорее будет заинтересован в ее продвижении в академической среде, чем предпочтет оставить ее для внутреннего пользования. Здесь даже чаще срабатывает внутренний вузовский ценз: участники межвузовской системы понимают, что потенциальными читателями их контента будут сотни образовательных организаций, и потому стремятся предоставить в общий фонд наиболее качественные издания, расценивая их как собственный интеллектуальный и репутационный, имиджевый актив.

Мария Грибова