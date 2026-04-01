Свыше 50 улиц в Ставрополе останутся без воды 9 апреля

МУП «Водоканал» Ставрополя 9 апреля с 8:30 до 17:00 отключит подачу холодной воды более чем на 50 улицах, переулках, проездах, дачных поселках ДНТ и СТ в связи с плановыми работами по переключению нового водовода на улице Серова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МУП «Водоканал» Ставрополя Фото: МУП «Водоканал» Ставрополя

Работы займут около 8,5 часа и затронут тысячи жителей, включая многоквартирные дома, частный сектор и административные здания в ключевых районах города. Горожане заранее запасаются водой, а водоканал организует подвоз питьевой воды автоцистернами.

Специалисты водоканала завершают строительство нового водовода, который повысит надежность системы водоснабжения и устранит риски аварий на старых трубах. Переключение требует полной остановки подачи ресурса, чтобы подключить магистраль без повреждений. Под отключение попадут улицы Серова, Дзержинского, Маршала Жукова, Герцена, Куйбышева, Пушкина, Лермонтова, Крупской и десятки других в Ленинском районе. Полный список адресов опубликовали на сайте водоканала и в СМИ 1 апреля 2026 года.

Такие плановые отключения в Ставрополе происходят регулярно: в марте 2025 года водоканал останавливал воду почти на сутки с 22:00 2 апреля до 17:00 3 апреля по пр. Кулакова, затронув Юго-Западный, Северо-Западный и Октябрьский районы. Тогда подвозили воду в цистернах, а жители жаловались на нехватку информации. Нынешние работы на Серова продолжают модернизацию инфраструктуры, где за год провели замену километров трубопроводов. Водоканал подчеркивает: после переключения качество и давление воды вырастут на 15–20%.

Мэрия Ставрополя рекомендовала запастись необходимым количеством воды заблаговременно. Работы пройдут под контролем инженеров, с проверкой на герметичность до возобновления подачи в 17:00. Это стандартная практика для городов с износом сетей в 60–70%, характерная для Ставропольского края.

Станислав Маслаков