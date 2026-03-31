В марте Belmond представили новую лодку в Бургундии — Marguerite, она пополнит их флот Les Bateaux Belmond. Это небольшие баржи, которые работают в каналах Франции в формате частного чартера: как правило, четыре-шесть кают и 8-12 гостей, с экипажем, поваром и индивидуальной программой маршрута.

Marguerite — это не новое судно, построенное с нуля, а реконструированная лодка, которая раньше носила имя Amaryllis и была одной из классических барж, работавших на каналах Бургундии. Отправить ее в первый маршрут планируют в конце лета. Проект рассчитан на восемь гостей: четыре спальни с ванными комнатами, общий салон и открытая палуба с небольшим бассейном. Интерьеры выполнены с участием французских ремесленных мастерских: здесь есть и витражи Atelier Loire, и большое количество ручной работы по дереву.

За гастрономическую концепцию отвечает Доминик Крен, шеф Michelin с тремя «звездами», при этом в каждом круизе на борту работает свой повар. Маршруты проходят по каналам Бургундии с остановками в винодельнях и исторических шато, включая Clos de Vougeot и Dijon.

Конечно, у Belmond довольно оригинальный формат с такими небольшими лодками, но они не единственные, кто выходит на воду. У Four Seasons Hotels and Resorts в этом году должна запуститься яхта примерно на 90 кают. У The Ritz-Carlton Hotel Company уже есть собственная коллекция таких судов, а Aman Resorts планируют запустить свою яхту в 2027 году.

Анна Минакова