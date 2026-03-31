Субсидии на выращивание ставропольского картофеля в 2026 году увеличили на 10%

Аграрии Ставропольского края начали посадку раннего картофеля, и первыми к работам приступили фермеры Степновского округа. В этом году они высадят культуру на 6,3 тыс. га — этот показатель вырос по сравнению с 5,7 тыс. га в 2024 году и 6,2 тыс. га в 2025-м, сообщили в региональном минсельхозе.

Картофель остается одной из ключевых культур в структуре урожая региона, где песчаные почвы идеально подходят для ее выращивания, а климат позволяет выращивать по 2 урожая ранних сортов за сезон. Под нее ежегодно отводят около 6 тыс. га в Ипатовском, Красногвардейском, Кировском, Предгорном, Степновском, Новоалександровском и Курском округах.

Государственная поддержка ускоряет посевную кампанию. Фермеры получают субсидии на возмещение затрат на удобрения, ГСМ, упаковку и оплату труда в рамках федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства». В 2026 году из федерального и краевого бюджетов выделили 20,7 млн руб. — это на 10% больше, чем 18,8 млн руб. в 2025-м (из них 11,4 млн руб. уже дошли до элитного семеноводства) и значительно меньше 115 млн руб. в 2024-м или 153,4 млн руб.в 2023-м. Первый замминистра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева отметила, что эти средства помогают товаропроизводителям, включая крупные хозяйства и КФХ, активно вести работы; в прошлые годы уже на старте посевов аграрии занимали 600–692 га, или 11% от плана.

Картофель составляет основу продовольственной безопасности России и служит главным продуктом питания для населения, как подчеркивают эксперты ФАО и Доктрина продовольственной безопасности РФ. В прошлые годы дефицит урожая вызывал резкий рост цен: в 2024-м аграрии собрали на 11,9–16% меньше картофеля из-за неурожая, низких цен и сокращения посевов на 10,8%, что привело к импорту из Египта и Китая и удорожанию корнеплода почти втрое — с 30 до 85–109 руб./кг. На Ставрополье в марте 2025-го цена достигла 78,2 руб./кг (+5,4% за неделю), а в январе 2026-го — 52 руб./кг (+3,48%), с пиками до 350 руб. в магазинах.

В 2025 году аграрии собрали 161,4 тыс. тонн картофеля с урожайностью 273,6 ц/га — на 15% выше прошлогоднего уровня; в этом сезоне ожидают похожих результатов благодаря ранним сортам, которые убирают уже в начале июля. После раннего урожая фермеры закладывают поздние сорта для зимних запасов.

