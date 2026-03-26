Воронежское «СМУ-90» отремонтирует тамбовскую трассу за 525 млн рублей

Казенное учреждение «Тамбовавтодор» заключило контракт с воронежским ООО «СМУ-90» на ремонт дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — 2-е Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка. Компания победила в конкурсе по выбору подрядчика, снизив начальную стоимость работ с 624,4 млн до 524,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявки на конкурс подали еще три участника. Данные о них не раскрываются, однако известно, что они были готовы выполнить работы за сумму от 518,3 млн до 593,2 млн руб. При подведении итогов конкурса в первую очередь учитывалось ценовое предложение, во вторую — квалификация участника.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году, специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. В 2024 году выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 302 млн руб.

ООО «СМУ-90» предстоит отремонтировать 23,2 км дороги IV категории. Она включает две полосы. В частности, подрядчику необходимо обновить дорожную одежду, устроить пересечения и примыкания, отремонтировать водопропускные трубы, организовать автобусные остановки, установить дорожные знаки и выполнить разметку термопластиком. Работы должны быть выполнены в три этапа с даты заключения контракта до 1 сентября 2027 года. Гарантия на них составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

О том, как «СМУ-90» поделило контракты на содержание воронежских дорог с местным конкурентом,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова