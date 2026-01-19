Лицом не вышли

В преддверии вступления в силу требования по биоидентификации клиентов при выдаче онлайн-займов крупнейшие игроки рынка — микрофинансовые компании (МФК) — спешат сменить свой статус на микрокредитные компании (МКК), для которых требование вступает в силу через год. Смена статуса влечет за собой ограничение возможностей привлечения средств, но в некоторых МФК готовы на это пойти. Смущают микрофинансистов не столько затраты на подключение к Единой биометрической системе (ЕБС), сколько отсутствие достаточного количества данных в ней. В ЦБ проблему видят и работают над ее решением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на 19 января, в реестре ЦБ 39 действующих МФК. Три из них — «Займер», «Деньги Сразу» и «Альфа-финанс» — находятся в процессе смены статуса с МФК на МКК. А одна компания — ЦФП (брэнд Viva dengi) — уже завершила этот процесс. Для сравнения: в реестре ЦБ на ту же дату 796 МКК.

У МФК и МКК принципиально различные возможности привлечения средств: право привлекать их от физлиц, занимать на публичном рынке, а также выдавать займы на сумму более 500 тыс. руб.— все это недоступно для МКК. Традиционно статус МФК имели крупнейшие игроки микрофинансового рынка.

До сих пор МФК в МКК преобразоваться не стремились. Причина нового тренда — во вступлении в силу новых требований при заключении договоров займа в электронной форме. МФК будут обязаны осуществлять идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием ГИС ЕБС с 1 марта 2026 года, МКК — с 1 марта 2027 года.

«Мы оценили сроки и ресурсозатраты и перешли в МКК как вариант отсрочки для качественной интеграции: еще один год для интеграции — это спасение»,— отмечает директор МФК «Деньги Сразу» Анна Лагутенко.

По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, смена статуса связана с грядущим нововведением — необходимостью для МФК сверять биометрические данные клиентов с весны 2026 года. «Нововведение преждевременно: в базе ЕБС нет необходимого количества подтвержденных записей для обеспечения нормальной работы нашего рынка,— говорит он.— Мы рассчитываем, что за год будут внесены необходимые поправки в законодательство и ситуация стабилизируется».

В настоящее время биометрией в России пользуются лишь 3–4 млн человек, тогда как активная клиентская база рынка МФО составляет около 15 млн человек (см. “Ъ” от 9 октября 2025 года). «Согласно данным ВЦИОМа, 42% россиян не готовы сдавать биометрию, опасаясь разного рода рисков»,— приводят данные в СРО МиР.

По оценкам директора юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирины Селезневой, подключение к ЕБС — высокозатратный процесс.

«Прямое подключение крупных компаний к ЕБС оценивается участниками рынка до 100 млн руб. разово. В дальнейшем при использовании системы для аутентификации каждого обращения компании к ЕБС бизнес платит от 9 до 20 руб. за запрос в зависимости от их количества и условий использования»,— отмечает госпожа Селезнева. Тем не менее компания менять свой статус с МФК на МКК не планирует.

Не готовы отказаться от статуса и в МФК «Вэббанкир». «Уже второй год у нас существует дочерняя МКК, что позволяет нам работать сразу в двух статусах,— поясняет гендиректор “Вэббанкира” Андрей Пономарев.— Мы имеем диверсифицированные источники фондирования, которые складываются из заимствований на публичном рынке, вкладов частных инвесторов и банковских кредитов. Таким образом, средств материнской компании достаточно, чтобы профинансировать деятельность МКК, в том числе если выдачи займов через нее значительно возрастут». Изменение статуса МФК на МКК не является сиюминутной задачей и не может произойти в один день: прежде всего это связано с обязательствами компаний перед биржевыми инвесторами, указывают в МФК «МигКредит».

В ЦБ с пониманием относятся к переживаниям микрофинансистов, не возражают против смены статуса с МФК на МКК.

«Банк России тщательно оценивает текущую ситуацию c внедрением нового регулирования на рынке МФО,— указали там.— Есть опасения, что новые требования негативно повлияют на работу МФО, значительная часть заемщиков не сможет получить заем и будет вынуждена обратиться к нелегальным кредиторам». Дополнительно Банк России обсуждает с заинтересованными ведомствами предложения, смягчающие требования по аутентификации, подчеркнули в ЦБ.

В такой ситуации смена статуса с МФК на МКК — это не только отсрочка от внедрения дорогого решения, но и попытка сохранить свою клиентскую базу, указывает управляющий партнер медиахолдинга «Просто» Дмитрий Никитенко. В целом по стране более 70% МФО пока не имеют такой инфраструктуры и не готовы к интеграции с ЕБС, оценивает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Ксения Дементьева