В Ярославле возьмут в лизинг 32 троллейбуса на 1,5 млрд рублей

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» приобретет в лизинг 32 троллейбуса с автономным ходом до 30 км на сумму 1,5 млрд руб. Об объявлении закупки сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Техника сможет работать без контактной сети там, где это необходимо. При этом транспорт будет современным и комфортным: кондиционеры, видеокамеры, мультимедийные экраны, пандусы. Все троллейбусы оформим в едином стиле — в желто-оранжевых цветах с брендом "Ятроллейбус"»,— рассказал губернатор.

Согласно данным с портала госзакупок, начальная цена контракта определена в 1,5 млрд руб. Троллейбусы будут брать в лизинг для Ярославля, платежи рассчитаны до 2030 года включительно. Получить транспорт планируют в августе 2026 года. Поставщика определят 14 апреля.

Михаил Евраев добавил, что до конца 2026 года АО «Яргорэлектротранс» намерен закупить еще 14 троллейбусов на автономном ходу и дооснастить девять единиц из прошлых поставок. Обновлять троллейбусы планируют и в Рыбинске.

Алла Чижова