Сегодня исполняется 50 лет генеральному директору АО «Росагролизинг» Павлу Косову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Косов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Государственной думы РФ Алексей Гордеев:

— Уважаемый Павел Николаевич! Примите мои искренние поздравления с 50-летним юбилеем. Сегодня, говоря о развитии агропромышленного комплекса, мы неизменно отмечаем системную роль «Росагролизинга». За годы Вашего руководства компания стала ключевым звеном в механизме обновления АПК и сельских территорий. Благодаря Вашей принципиальной позиции и умению консолидировать ресурсы тысячи аграриев по всей стране получают доступ к современной технике. Желаю дальнейших успехов в реализации намеченных планов, новых свершений и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»