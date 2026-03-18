«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о плюсах для бизнеса нацпроекта «Средства производства и автоматизации».





Промышленные роботы и автоматизация производства. С одной стороны, без этого сложно представить современные успешное предприятие с высокой производительностью. С другой, для внедрения этих решений требуются миллионы инвестиций.

Однако бизнес может обратиться за поддержкой по нацпроекту «Средства производства и автоматизации». Так, отечественные производители могут воспользоваться субсидией на компенсацию скидки для предприятий-покупателей без потери прибыли. Это позволяет клиентам приобретать промышленных роботов дешевле и направлять сэкономленные средства на развитие собственного производства.

Например, компания «Валдай Роботы» на 2025-2027-й годы с помощью нацпроекта получит порядка 410 млн руб. В результате разработчику удалось на 10% снизить стоимость своей продукции, пока в целом на рынке цены росли, рассказал “Ъ FM” управляющий директор компании Егор Бакулин:

«Благодаря субсидиям Минпромторга, а именно 50-процентной скидке покупка российского робота станет более привлекательной для наших потенциальных клиентов, поскольку теперь его можно приобрести дешевле, чем китайские аналоги. Стоимость нашего робота с учетом НДС — 2,5 млн руб. Это универсальная модель с грузоподъемностью 25 кг радиусом работы 2,2 м и скоростью до 2 м/с.

Робот обладает широким спектром применения, может использоваться как для сварки, паллетирования, так и для обслуживания ЧПУ-станков. Благодаря предоставляемым субсидиям и использованию нашего российского оборудования клиенты получают возможность участвовать в различных программах господдержки, что позволяет им высвобождать средства для реализации новых проектов по модернизации, роботизации и повышению эффективности их производств».

Автоматизация позволяет не только снижать издержки, но и увеличивает производительность. Предполагается, что к началу следующего десятилетия плотность роботизации в России увеличится в пять раз. И на каждые 10 тыс. работников будет приходиться 145 промышленных роботов.

