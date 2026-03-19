Сегодня исполняется 79 лет президенту благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ», заслуженному деятелю искусств РФ Владимиру Урину

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Урин

Его поздравляет основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства», режиссер Сергей Женовач:

— Владимир Георгиевич, дорогой и любимый! От души поздравляю Вас с днем рождения! Вы — замечательный, умный и тонкий профессионал своего дела. Директор театра — это не профессия, это призвание! Желаю Вам, пусть это прозвучит немножечко банально, здоровья немереного, радости жизни. И спасибо большое, что всегда можно спросить у Вас совета, что Вы всегда рядом! С почтением и уважением, Сергей Женовач.

