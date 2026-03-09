Главные новости за выходные 7–9 марта

В Иране выбрали нового верховного лидера вместо погибшего Али Хаменеи. Им стал его сын — аятолла Моджтаб Хаменеи. Его кандидатуру ранее называли СМИ и президент США Дональд Трамп. Последний указывал, что это неприемлемый для Вашингтона вариант. Имя нового лидера назвали 9 марта. В этот же день в Тегеране прошла церемония присяги.

Продолжается военная операция США и Израиля против Ирана. 7 марта ЦАХАЛ отчитался об ударе по военному университет КСИР — университету имени имама Хусейна. В тот же день из Ирана эвакуировали семьи дипломатов российского посольства. Иран нанес удары по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. По данным КСИР, именно с этой базы была атакована школа для девочек в иранском Минабе. 8 марта израильские СМИ заявили, что ОАЭ впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке ударили по Ирану, атаковав завод по опреснению воды. В ОАЭ информацию отрицают, но предупреждают о готовности защищаться.

9 марта ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что проводят ограниченные целенаправленные рейды против инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла», вступившей в конфликт на стороне Ирана. В тот же день Россотрудничество сообщило об ударе Израиля по партнерскому Русскому дому в Ливане, назвав это неспровоцированной агрессией.

7 марта береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa, следовавший под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины. 8 марта капитана задержали правоохранительные органы королевства. Позднее его арестовали по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

Президент США Дональд Трамп 8 марта на саммите «Щит Америки» во Флориде объявил о юридическом признании правительства Делси Родригес в качестве уполномоченной власти Венесуэлы. Господин Трамп добавил, что США также заключили с Венесуэлой сделку по добыче золота.

8 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран в Нигерии, заявили в Патриаршем экзархате Африки. Боевики убили часть жителей, среди которых двое были членами общины Русской православной церкви. Выжившие бежали в ближайший населенный пункт.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит отказ в выдаче иностранным государствам лиц, служивших в Вооруженных силах РФ или участвовавших в специальной военной операции.

Балерина Нинель Петрова скончалась 8 марта на 102-м году жизни. Она была первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» Льва Лапутина и Фригии в «Спартаке» Арама Хачатуряна, а также в хореографической миниатюре Леонида Якобсона «Вечная весна» на музыку Дебюсси.

