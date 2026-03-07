Швеция задержала в Балтийском море шедший в Петербург сухогруз Caffa

Береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa, следовавший под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины, сообщает SVT.

Операция по задержанию получила название «Черный кофе», ее провели в Балтийском море у берегов Треллеборга. В операции задействовали вертолеты, один из которых приземлился на сухогруз, после чего силовики поднялись на борт.

Сейчас в отношении судна проводят следственные мероприятия. По версии украинских властей, судно было причастно к «краже зерна из Крыма». Как пояснил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, есть подозрение, что у судна отсутствует страховка. Также оно якобы «обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту».

«Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский... Учитывая серьезную угрозу, исходящую от теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия»,— написал господин Болин в соцсети X.

Западные страны считают, что корабли так называемого теневого флота используются Россией для транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Российские власти называют санкции нелегитимными и требуют их отмены. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки нанести ущерб России, включая действия против теневого флота, приведут к проблемам прежде всего для инициаторов этих действий.