Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому в Ливане неспровоцированной агрессией

Россотрудничество расценило авиаудар Израиля по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия как неспровоцированную агрессию. В заявлении ведомства подчеркивается, что на объекте не велось никакой военной деятельности.

Официальное представительство Россотрудничества в Бейруте продолжает работу с учетом текущей обстановки, реализуются гуманитарные проекты. Ведется активная помощь переселенцам.

«Активно осуществляется работа с переселенными лицами, проводятся гуманитарные акции и сбор помощи. На сегодняшний момент уже более 800 тысяч человек переехало с юга в северные районы Ливана»,— следует из заявления ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Об ударе по партнерскому Русскому дому сообщил сегодня глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Армия обороны Израиля сегодня начала наземную операцию на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что проводят ограниченные целенаправленные рейды против инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла», вступившей в конфликт на стороне Ирана.