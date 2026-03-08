США признали новое правительство Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки» во Флориде официально объявил о юридическом признании правительства Делси Родригес в качестве уполномоченной власти Венесуэлы.

Дональд Трамп добавил, что США также заключили с Венесуэлой сделку по добыче золота. «Она призвана позволить нашим двум странам работать вместе, чтобы упростить продажу венесуэльского золота и других полезных ископаемых. У них огромные запасы золота. У них хорошие земли — скажу вам, очень хорошие земли, — но они не могли извлечь выгоду из ценности своей земли... Мы также с нетерпением ждем великих перемен, которые скоро придут на Кубу»,— заявил господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила Дональда Трампа за официальное признание, передает EFE. Она подтвердила готовность Каракаса к активному взаимодействию и сотрудничеству с Соединенными Штатами. «Мы вновь заявляем о готовности выстраивать долгосрочные отношения с США, основанные на взаимном доверии, равенстве и на соблюдении норм международного права»,— написала она в соцсети X.

Дипломатические отношения Венесуэлы и США были разорваны в 2019 году Каракасом. Это произошло из-за того, что Белый дом поддержал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо.