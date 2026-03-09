Израиль начал ограниченную наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане

Подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали ограниченную целенаправленную наземную операцию против группировки «Хезболла» на юге Ливана. Целью названы поиск и ликвидация террористов и инфраструктуры «Хезболлы», сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Azakir / Reuters Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Рейд начали в ночь на понедельник. До ввода наземных сил «была применена огневая мощь, и многочисленные цели террористов были поражены как с воздуха, так и с земли», утверждает израильская армия.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать решительно против террористической организации "Хезболла", которая решила присоединиться к войне и действовать от имени иранского режима»,— сказано в пресс-релизе ЦАХАЛа.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. 2 марта Израиль объявил о начале операции против «Хезболлы». В ЦАХАЛе заявили, что группировка вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории. На следующий день израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана. Ливанский Минздрав сообщал о гибели почти 400 жителей страны, Израиль говорил о гибели двух своих военнослужащих.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».