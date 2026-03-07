Из Ирана эвакуировали семьи дипломатов российского посольства

Члены семей сотрудников посольства России были эвакуированы из Ирана, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии. Дипломаты и административно-технический персонал остаются на рабочих местах.

«3 марта были эвакуированы члены семей ... часть вспомогательного персонала, а также преподаватели общеобразовательной школы при посольстве», - заявил собеседник агентства.

В первый день американо-израильской военной операции против Ирана «Росатом» сообщил, что из страны заблаговременно эвакуировали детей сотрудников корпорации, избыточный персонал АЭС «Бушер» и некоторых других лиц. Всего по линии «Росатома» вывезли 94 человека.

По данным российского посольства на 7 марта, после начала боевых действий никто из граждан России в Иране не погиб и не пострадал.