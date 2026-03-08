Главные анонсы 9–15 марта
Важные и интересные события предстоящей недели
9 марта, понедельник
В Брюсселе состоится заседание Еврогруппы — регулярная встреча министров финансов стран еврозоны.
В странах скандинавского полуострова пройдут регулярные арктические учения НАТО Cold Response 26 с участием 25 тыс. военнослужащих.
10 марта, вторник
В Госдуме РФ состоится голосование по кандидатурам в члены ЦИК.
В Женеве состоится заседание Генерального совета ВТО.
В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.
11 марта, среда
В Чили состоится инаугурация президента страны Хосе Антонио Каста.
В Никосии запланировано начало неформальной встречи министров обороны ЕС, ранее перенесенной из-за атаки иранского БПЛА.
12 марта, четверг
В Брюсселе откроется первая выставка-конференция оборонной промышленности Bedex.
В Турции состоится заседание Центрального банка и будет оглашено решение о ключевой ставке.
13 марта, пятница
В Баку начнется XIII Глобальный Бакинский форум.
В Маниле пройдет встреча министров экономики АСЕАН.
14 марта, суббота
Начнется Московская неделя моды.
В Токио начнется первая министерская конференция по энергетической безопасности Индо-Тихоокеанского региона, организованная Советом по национальному энергетическому доминированию США (NEDC).
15 марта, воскресенье
В Казахстане пройдет республиканский референдум по проекту новой конституции.
Во Вьетнаме состоятся всеобщие выборы.
В Республике Конго пройдут президентские выборы.
В четырех западных регионах Эквадора будет введен комендантский час — первый этап совместной операции армий США и Эквадора против наркогруппировок.
В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения кинопремии «Оскар».