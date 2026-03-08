Главные анонсы 9–15 марта

9 марта, понедельник

В Брюсселе состоится заседание Еврогруппы — регулярная встреча министров финансов стран еврозоны.

В странах скандинавского полуострова пройдут регулярные арктические учения НАТО Cold Response 26 с участием 25 тыс. военнослужащих.

10 марта, вторник

В Госдуме РФ состоится голосование по кандидатурам в члены ЦИК.

В Женеве состоится заседание Генерального совета ВТО.

В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

11 марта, среда

В Чили состоится инаугурация президента страны Хосе Антонио Каста.

В Никосии запланировано начало неформальной встречи министров обороны ЕС, ранее перенесенной из-за атаки иранского БПЛА.

12 марта, четверг

В Брюсселе откроется первая выставка-конференция оборонной промышленности Bedex.

В Турции состоится заседание Центрального банка и будет оглашено решение о ключевой ставке.

13 марта, пятница

В Баку начнется XIII Глобальный Бакинский форум.

В Маниле пройдет встреча министров экономики АСЕАН.

14 марта, суббота

Начнется Московская неделя моды.

В Токио начнется первая министерская конференция по энергетической безопасности Индо-Тихоокеанского региона, организованная Советом по национальному энергетическому доминированию США (NEDC).

15 марта, воскресенье

В Казахстане пройдет республиканский референдум по проекту новой конституции.

Во Вьетнаме состоятся всеобщие выборы.

В Республике Конго пройдут президентские выборы.

В четырех западных регионах Эквадора будет введен комендантский час — первый этап совместной операции армий США и Эквадора против наркогруппировок.

В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения кинопремии «Оскар».