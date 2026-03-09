В Швеции арестован капитан задержанного сухогруза Caffa

Прокуратура Швеции сообщила, что задержанный капитан сухогруза Caffa гражданин России. Его подозревают в использовании поддельных морских сертификатов, мужчина арестован.

В ведомстве уточнили, что капитан судна находится под арестом с вечера 7 марта. Он также подозревается в нарушении Закона о морском судоходстве и Закона о безопасности судов. Его вместе с другими «причастными лицами» допрашивают.

«Мужчина подозревается в предъявлении и указании нескольких предположительно поддельных морских сертификатов во время обыска судна сотрудниками береговой охраны»,— говорится в пресс-релизе прокуратуры (цитата по ТАСС).

7 марта береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa, следовавший под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины. По версии украинских властей, судно причастно к «краже зерна из Крыма». Также оно якобы «обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту», считают власти Швеции. 10 из 11 членов экипажа судна — россияне. 8 марта стало известно, что один из них задержан.