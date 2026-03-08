Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

Израильский новостной портал Ynet утверждает, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые с начала конфликта в Иране атаковали Исламскую Республику. ОАЭ ударили по иранскому заводу по опреснению воды. Это также подтверждает военный корреспондент израильского «11 канала» Итай Блюменталь в соцсети Х.

Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян

Фото: Abdulla Al Neyadi / Handout / Reuters Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян

Фото: Abdulla Al Neyadi / Handout / Reuters

Как пишет Ynet, Израиль расценивает удар ОАЭ как сигнал Ирану. После начала США и Израилем военной операции в Иране 28 февраля Исламская Республика наносит удары ракетами и беспилотниками по странам Персидского залива.

Первоначально иранцы заявляли, что атакуют только американские базы, но сообщалось также о попаданиях в гражданские объекты. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил КСИР. В тот же день аэропорт Дубая приостанавливал работу из-за удара БПЛА.

Axios со ссылкой на источники писал, что власти ОАЭ рассматривают вариант военных действий в ответ на атаки Ирана. Минобороны страны предупреждало, что оставляет за собой право ответить на эскалацию конфликта Ираном.