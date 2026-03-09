Сын Али Хаменеи Моджтаба избран новым верховным лидером Ирана

Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны сына убитого Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи. Об этом сообщает агентство Fars.

Новому верховному лидеру Ирана 56 лет. Он шиитский священнослужитель и, несмотря на его закрытый образ жизни, СМИ писали о нем, как о самом влиятельном сыне Али Хаменеи, который имел большие шансы занять пост верховного руководителя после смерти отца.

Господин Хаменеи известен своими тесными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), писала The New York Times. По словам источников газеты, после гибели Али Хаменеи КСИР настаивал на назначении его сына. Руководители военного формирования утверждали, что он обладает необходимыми компетенциями, чтобы управлять Ираном в этот кризисный период.

Жена Моджтабы Хаменеи, Захра Адель, его мать, Мансуре Ходжасте Багерзаде, и сын были убиты вместе с его отцом во время ударов США и Израиля, сообщали власти Ирана.