Путин запретил выдачу служивших в ВС РФ иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит отказ в выдаче иностранным государствам лиц, служивших в Вооруженных силах РФ или участвовавших в специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, Россия будет отказывать в экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях и участвовали в боевых действиях в их составе. Основанием для отказа служат запросы иностранных государств о выдаче таких лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

Госдума в феврале приняла пакет законопроектов, запрещающих выдворять, депортировать и выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших на стороне России. Депутаты одобрили введение штрафов для иностранцев вместо высылки, защиту их от запрета на въезд в Россию, а также от угрозы депортации и реадмиссии.

