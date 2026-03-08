Умерла балерина Нинель Петрова

Балерина Нинель Петрова скончалась на 102-м году жизни. В Мариинском театре, на сцене которого она танцевала в 1944—1969 годах (в то время — Кировском театре), выразили соболезнования ее родным и близким, а также ученикам и ее поклонникам.

Госпожа Петрова родилась в 1924 году в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище. Среди ее учителей было множество выдающихся педагогов, включая артистку балета Агриппину Ваганову. В Кировском театре, в котором начала выступать после выпуска, она исполняла ведущие партии в балетах хореографов Леонида Якобсона, Ростислава Захарова, Василия Вайнонена и других.

Балерина была первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» Льва Лапутина и Фригии в «Спартаке» Арама Хачатуряна, а также в хореографической миниатюре Леонида Якобсона «Вечная весна» на музыку Дебюсси. «Ее персонажи были настоящими: они чувствовали, любили, страдали — зрители ощущали это в каждом спектакле»,— пишет пресс-служба театра.

За жизнь Нинель Петрова получила множество наград. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, звания Заслуженной артистки РСФСР, Народной артистки России, Заслуженного деятеля искусств России.

Мужем госпожи Петровой был артист балета Аскольд Макаров, с которым она часто выступала на сцене. Их сын Александр Макаров пошел по стопам родителей, как и их внучка Ольга Макарова, которая тоже стала артисткой балета.