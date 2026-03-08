The Jerusalem Post: ОАЭ отрицают удар по Ирану

Высокопоставленный чиновник из ОАЭ заявил The Jerusalem Post, что Эмираты не наносили ударов по Ирану. Сегодня израильские СМИ сообщили, что ОАЭ впервые с начала конфликта в Иране ударили по Исламской Республике.

Издание отмечает, что армия обороны Израиля также отвергла свою причастность к инциденту. По мнению газеты, Эмираты вряд ли стали бы наносить удар по гражданскому объекту, чтобы вступить в войну, однако не исключают возможности атаки на военные цели.

Сегодня ряд израильских СМИ, включая портал Ynet, сообщили о первом ударе ОАЭ по иранской территории в ответ на многочисленные ракетно-дроновые атаки Ирана. Целью назывался опреснительный завод. Информация о том, имел ли место такой удар на самом деле, не подтверждена.

В начале марта Axios со ссылкой на источники писал, что власти ОАЭ рассматривают вариант военных действий в ответ на атаки Ирана.