Израиль ударил по главному военному университету КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об очередной «волне ударов» по инфраструктуре в Тегеране. Одной из целей был главный военный университет Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — университет имени имама Хусейна.

Согласно пресс-релизу ЦАХАЛа, для нанесения ударов было задействовано около 80 самолетов израильских ВВС. ЦАХАЛ утверждает, что упомянутый университет использовался для подготовки офицеров КСИР, а в последнее время — как место сбора.

Помимо этого были осуществлены удары по иранскому ракетному подразделению, где в том числе находились военные бункеры. Также атакована подземная инфраструктура, используемая для хранения баллистических ракет, перечислили в ЦАХАЛе.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. По оценке ООН, в Иране погибло уже более 1 тыс. человек. США рассчитывают, что операция против Ирана будет длиться четыре-шесть недель.

