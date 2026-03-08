ОАЭ выразили готовность защищаться, но не намерены вступать в конфликт

ОАЭ не стремятся быть втянутыми в конфликты, заявил МИД страны. Однако страна имеет право принимать «все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности», подчеркнули в ведомстве. Министерство обвинило Иран в атаках на ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты «находятся в состоянии обороны после жестокой и ничем не спровоцированной иранской агрессии», указано в заявлении МИДа ОАЭ. Иранская сторона запустила более 1,4 тыс. баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и населению ОАЭ, утверждает ведомство. Среди мирных жителей есть жертвы и пострадавшие.

«Эти атаки представляют собой вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность ОАЭ, а также прямую угрозу их безопасности и стабильности»,— отмечается в пресс-релизе эмиратского МИДа.

После начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля исламская республика стала наносить удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ. 8 марта израильские СМИ заявили, что ОАЭ впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке ударили по Ирану, атаковав завод по опреснению воды. В ОАЭ информацию отрицают.