Террористы убили прихожан Русской православной церкви в Нигерии

Исламские террористы напали на христианское селение Туран в Нигерии, заявили в Патриаршем экзархате Африки. Боевики убили часть жителей, среди которых двое были членами общины Русской православной церкви.

«Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении»,— сообщила пресс-служба экзархата. Погибших зовут Иоанн Акуле и Даниил Ахемба.

Выжившие бежали в ближайший населенный пункт. «Людям пришлось оставить все, а из-за наплыва беженцев в ближайший городок трудно найти даже питьевую воду и пищу. Некоторым требуется медицинская помощь»,— заявил настоятель общины архимандрит Нифонт. Экзархат открыл сбор средств на помощь пострадавшим.

Всего в Туране было пятьдесят православных христиан, двадцать из которых — дети, сообщили в религиозном ведомстве. На данный момент нашли тела десяти убитых человек.