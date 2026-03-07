Иран ударил по базе «Аль-Дафра» в ОАЭ, с которой атаковали школу

Иран нанес удары по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. По данным КСИР, именно с этой базы была атакована школа для девочек в иранском Минабе, где погибли более 170 человек.

База «Аль-Дафра» была атакована ранним утром 7 марта, следует из заявления КСИР. По его данным, в ходе этой атаки были «успешно поражены» центр воздушной связи, центр спутниковой связи, а также радары раннего предупреждения и радары управления огнем.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Иранские власти в ответ начали наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. По информации ООН, в Иране погибло уже более 1 тыс. человек. США рассчитывают, что военная операция продлится четыре-шесть недель.

