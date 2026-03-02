Московский девелопер Level Group впервые вышел на рынок Петербурга

Московский застройщик Level Group приобрел участок под застройку в Калининском районе Петербурга, официально заявив о выходе на местный рынок, сообщает «Деловой Петербург». Компания купила у ГК «ФСК» 2,1 га земли на проспекте Мечникова, 40А, где уже согласован проект жилого комплекса с апартаментами, офисами и детским садом на 160 мест. Сумма сделки, по оценкам экспертов, может составлять около 1,6 млрд рублей.

В Level Group подчеркивают, что к выбору первой площадки в городе на Неве подходили особенно тщательно. Общая площадь квартир и апартаментов в новом проекте превысит 24 тыс. кв. м. Разрешение на строительство действует до октября 2028 года, что позволяет девелоперу не торопиться с выходом на площадку.

Участники рынка отмечают, что локация на Пискаревке является достаточно востребованной, а конкурентов в этом районе немного. Средняя цена жилья в Калининском районе сейчас составляет около 357 тыс. рублей за «квадрат». Аналитики прогнозируют, что будущие квартиры в проекте могут предлагаться по схожей цене, тогда как апартаменты будут дешевле — менее 300 тыс. рублей за квадратный метр.

Андрей Маркелов