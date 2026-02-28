Что ждет россиян в марте 2026 года

Локализация такси, новые правила назначения алиментов, уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, запрет на автоматическое списывание денег за цифровые подписки. Обзор основных законодательных изменений с комментариями профильных авторов — в подборке “Ъ”.

Путешествия С 1 марта все гостиницы и иные средства размещения должны состоять в специальном реестре, иначе бронирование через агрегаторы станет невозможным. Гостиницы должны полностью возвращать деньги, если бронь отменена хотя бы за день до заселения, а также ждать постояльца в течение суток с момента запланированного заезда. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Формально невозвратные продажи в отелях и так были фактически запрещены. При гарантированных бронированиях и несвоевременной отмене средства размещения и так могут удерживать с гостя деньги не более чем за сутки. Но формулировки в законе размыты, что позволяет участникам рынка трактовать их по-своему. Новые правила вносят ясность, четче прописывая порядок отмены броней. Отельеров, впрочем, эти перемены не радуют: несвоевременный отказ гостей от заезда практически всегда несет для них прямые убытки. Так что попыток обхода ограничений меньше, скорее всего, не станет. О новациях — в материале “Ъ FM” «Отели не оставят без возврата». С 1 марта авиаперевозчики будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелетов, порядке изменения билетов, отказа от перевозки и возврата денег, а также предоставлять гарантированные соседние места семьям с детьми. Специальный корреспондент отдела бизнеса “Ъ” Айгуль Абдуллина: Фото: Коммерсантъ Часть вступающих в силу с 1 марта поправок к Федеральным авиационным правилам закрепляет то, что уже и так работало на практике, было прописано в других актах либо вносит уточнения. Например, закреплена обязанность агентов сообщать пассажирам правила перевозчиков (например, по нормам багажа и ручной клади), уведомлять о наличии мест на рейсе, условиях обмена и возврата билетов и т. д. Для авиакомпаний прописали обязанность информировать пассажиров о времени и месте посадки на рейс, а также об изменениях расписания, порядке получения багажа, способе проезда до ближайшего населенного пункта и между терминалами. Скидки в 50% для детей в сопровождении родителя или сопровождающего взрослого и обязанность сажать их на соседние места действуют с 2024 года. Теперь прописан порядок размещения: если соседних свободных мест на борту нет, перевозчик должен подобрать максимально близкие места как минимум для одного из сопровождающих пассажиров. Услуга «несопровождаемый ребенок», когда перевозчику можно заплатить за сопровождение членом экипажа ребенка, теперь доступна не до 16, а до 18 лет. Общественники просили установить фиксированные цены на эту услугу, а также делать скидки на полет детей, которые летят без взрослых, но эту просьбу Минтранс пока не поддержал. Возможно, сказались опасения авиакомпаний, которые видят в этом риски роста издержек, а значит, и увеличения цен на билеты для взрослых пассажиров.

Здоровье С 1 марта 2026 года Минздрав запускает федеральный регистр пациентов с 12 группами заболеваний и состояний. Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Наталья Костарнова: Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В список вошли злокачественные новообразования; новообразования in situ (то есть на начальной стадии); сахарный диабет; психические расстройства, требующие диспансерного наблюдения; ишемические болезни сердца; наличие сердечных и сосудистых имплантов; кардиомиопатия; сердечная недостаточность; острые нарушения мозгового кровообращения; болезни печени (включая алкогольные); беременность, роды и послеродовый период; хронические обструктивные болезни легких. Удалить запись будет нельзя. Система создана для учета заболеваемости и планирования бюджета на лекарства. Информацию в регистр будут передавать медицинские организации. По каждому заболеванию вносятся детальные сведения: для онкологических пациентов — стадия опухоли и сроки лечения, для диабетиков — назначенные препараты и осложнения, для сердечников — данные госпитализаций и операций. У пациентов с психическими расстройствами будут отслеживать склонность к насилию, суицидальные мысли и применение принудительных мер судом, а у беременных — сроки постановки на учет, использование ЭКО и полные данные о новорожденных. Доступ к данным получат врачи (полный), фармацевты (только по рецепту при обращении) и МВД (в рамках своих полномочий). О нововведениях для беременных — в материале “Ъ” «В России появится регистр с данными беременных женщин». С 1 марта вступают в силу нормы об обязательной отработке для студентов-медиков: выпускники медицинских вузов, обучавшиеся на бюджетных местах по целевым договорам, обязаны будут отработать не менее трех лет в организациях, выдавших квоты; в противном случае потребуется вернуть стоимость обучения и уплатить двойной штраф. Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Наталья Костарнова: Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Закон устанавливает новые условия обучения на двух ступенях медицинского и фармацевтического образования. Первая — обязательный для всех специалитет (дает знания широкого профиля; после него можно работать, например, терапевтом, участковым врачом или врачом скорой помощи). Как и сейчас, учиться на специалитете можно будет за свой счет, за счет бюджета или на целевых местах (также оплачиваются из бюджета, но предусматривают трудоустройство в конкретной медорганизации). Но если целевик решит расторгнуть договор в процессе учебы либо не захочет работать в оговоренном месте, то теперь он должен будет возместить потраченные на обучение средства в трехкратном размере. Вторая ступень — ординатура, получение более узкой специальности. Теперь она будет либо платная, либо целевая. При нарушении условий целевого договора ординаторы должны будут компенсировать затраты на обучение и дополнительно выплатить штраф в двукратном размере. Закон вводит еще одно важное изменение: после прохождения первичной аккредитации необходимо «не более трех лет» работать под руководством опытного наставника, и только после этого молодой врач получит допуск к периодической аттестации. Согласно подзаконным актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология. В большинстве же случаев выпускникам придется работать не так долго, а еще меньше — тем, кто выбрал для обязательного трудоустройства сельскую местность, малые города или новые регионы. О нововведениях — в материале “Ъ” «Целевик на будущий год».

Социальная сфера С 1 марта справка об установлении инвалидности будет формироваться в электронном виде и поступать в личный кабинет на портале «Госуслуги». По желанию заявителя документ будет оформлен на бумажном носителе. О каких проблемах инвалидов рассказала омбудсмен по правам человека в Госдуме — в материале “Ъ” «Проблемам инвалидов обозначили масштаб». С 1 марта изменятся правила назначения алиментов. Ранее минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, рассчитывалась исходя из МРОТ. С марта она будет определяться на основе среднемесячной номинальной зарплаты в регионе проживания заявителя за год. Размер алиментов составит: 1/4 от средней зарплаты на одного ребенка, 1/3 — на двух, 1/2 — на трех и более детей. О новых правилах — в материале “Ъ” «Суды руководствуются размером прожиточного минимума».

Платные подписки С 1 марта онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги за платные подписки с привязанных банковских карт без явного согласия пользователя. Автоматические списания станут незаконными, если пользователь удалил карту, отменил подписку или сервис не уведомил о продлении. О том, как новый закон усилит защиту прав потребителей в цифровой среде — в материале “Ъ” «Подписки пушат через Думу».

Русский язык и традиционные ценности С 1 марта 2026 года вступают в силу ограничения на использование иностранных слов в вывесках, на указателях и информационных табличках. Публичная информация на вывесках, указателях и информационных табличках должна быть размещена преимущественно на русском языке; допускается дублирование на языках народов России, но не на иностранных. Старший корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Александр Воронов: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В закон «О защите прав потребителей» добавляется ст. 10.1 об информации, «предназначенной для публичного ознакомления потребителей». Речь идет о вывесках, указателях, знаках и «других носителях», но не рекламе. Надписи на них (например, «открыто», «закрыто», «распродажа») должны быть выполнены на русском языке как государственном. Поправками к федеральному закону о долевом строительстве застройщиков обязали использовать в рекламе «наименования объектов» капстроительства, в том числе малоэтажных жилых комплексов, «только с использованием кириллицы». «Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open"»,— говорилось в пояснительной записке к проекту. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в октябре 2023 года депутатами от «Единой России» (в том числе экс-главой комитета по культуре Еленой Ямпольской). В первом чтении документ был принят Госдумой в феврале 2025 года, во втором и третьем — в июне 2025 года. За полгода обсуждения поправки стали мягче: депутаты отказались, в частности, от идеи обязательного использования русского языка в «коммерческом обозначении» и в СМИ. Из-под действий поправок также вывели уже построенные жилые комплексы и поселки. Вступление в силу закона не повлечет существенных трат на смену вывесок, так как из-под его действия выведены товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания, поясняли “Ъ” эксперты. О новых требованиях — в материале “Ъ” «Вывески переводят на кириллицу». С 1 марта вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Владельцы онлайн-кинотеатров будут обязаны по требованию Роскомнадзора в течение суток удалять такие фильмы. О нововведениях — в материале “Ъ” «Кино с глубоким вырезом».

Финансы С 1 марта микрофинансовые компании будут обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему, используя сканирование лица и голоса. При очном обращении сдача биометрии не потребуется. Руководитель группы отдела финансов “Ъ” Ксения Дементьева: Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ В преддверии вступления в силу требования по биоидентификации клиентов при выдаче онлайн-займов крупнейшие игроки рынка — МФК — начали массово менять свой статус на МКК. Смена статуса влечет за собой ограничение возможностей привлечения средств, но в некоторых МФК готовы на это пойти. Смущают микрофинансистов не столько затраты на подключение к Единой биометрической системе (ЕБС), сколько отсутствие достаточного количества данных в ней. По оценкам участников рынка, в настоящее время биометрией в России пользуются лишь 3–4 млн человек, тогда как активная клиентская база МФО — около 15 млн человек. При этом, согласно данным ВЦИОМа, 42% россиян не готовы сдавать биометрию, опасаясь разного рода рисков. В ЦБ проблему видят, но переносить требования об обязательной идентификации клиентов МФК через ЕБС при выдаче займов онлайн не стали. Чтобы облегчить ситуацию, регулятор разрешил микрофинансовым МФК при расчете собственного капитала учитывать в активах займы, приобретенные у связанных МКК. Многие МФК приняли решение перенаправить выдачу займов через родственные МКК, а потом выкупать их, чтобы сохранять доход и ликвидность. До поправок МФК не могут учитывать приобретенные права требования в собственном капитале. Подробнее о нововведении — в материале “Ъ” «МФО не выжить в одиночку».

ЖКХ и борщевик С 1 марта оплачивать услуги ЖКХ будет необходимо до 15-го числа следующего после расчетного месяца. Ранее внести средства было необходимо до 10-го числа. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Новые нормы призваны прежде всего устранить путаницу. Формально рассчитываться за услуги требовалось до 10-го числа, но собственники на собрании могли выбрать и иную дату. Теперь же срок станет единым, хотя действие прежних договоров и обозначенных в них дат сохранится до их истечения. Мера должна помочь четче прогнозировать поступление средств ресурсоснабжающим организациям, с которыми рассчитываются управляющие компании. Почему ФАС предлагает расширить возможности индексации зарплат коммунальщиков — в материале “Ъ” «Зарплатам в ЖКХ дают фору». С 1 марта владельцы земельных участков вне зависимости от вида и категории земель будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств, согласно ст. 8.7 КоАП РФ, будет грозить штраф (от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц). Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Старший корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Александр Воронов: Документ обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута (может быть установлен на участках государственной или муниципальной собственности, например для строительства дорог и линий электропередачи) вырубать борщевик и другие чужеродные растения (ранее подобное требование касалось только собственников сельхозземель). Невыполнение этих требований грозит физлицам штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (по ст. 8.7 КоАП РФ), должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 700 тыс. руб. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространения таких растений. Соответствующий проект поправок к Земельному кодексу РФ, закону «Об охране окружающей среды» и некоторым другим был внесен в Госдуму в 2023 году группой депутатов «Единой России» и принят парламентом в июле 2025 года. Перечень чужеродных растений закон разрешает установить местным властям. Например, в Москве в такой список вошли 32 вида растений, из которых восемь типов (включая борщевик Сосновского, золотарник и американский ясенелистный клен) предписывается вырубать. Уничтожать растения предписывается любыми не запрещенными законом способами, включая использование насекомых-энтомофагов. Как Минсельхоз собирается решать проблему борщевика — в материале “Ъ” «Борщевик пересаживают под руку губернаторов».

Такси С 1 марта начнет действовать закон о локализации такси. Согласно документу, работать в отрасли смогут только автомобили отечественного производства или с высокой долей российских компонентов. Однако для самозанятых водителей установлена отсрочка до 1 января 2033 года. Старший корреспондент отдела потребительского рынка "Ъ" Дарья Андрианова: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года, в Калининградской области — с марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — с марта 2030 года. После этого попасть в реестр такси смогут автомобили отечественного производства или с высоким уровнем локализации. Пока в этом списке 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Минпромторг говорил, что перечень будет расширен. Рынок такси воспринял эту меру негативно. Участники рынка говорили, что для многих обновление машины согласно новому закону станет финансово обременительным и часть водителей будет вынуждена работать в сером секторе либо вовсе уйти из отрасли. Согласно опросу РОМИР, в России только 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси. В «Опоре России» ожидали, что с марта 2026 года с легального рынка такси уйдут 200 тыс. водителей, а к 2030 году потери достигнут 500 тыс. человек. На этом фоне власти утвердили послабления. В конце декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому самозанятые и ИП в сфере такси могут пользоваться нелокализованными машинами до 2033 года. Но их число в каждом регионе не может превышать 25%. Как Госдума принимала закон — в материале "Ъ" «Русские шашечки».