Энергетикам дали срок

Вступление в силу поправок к закону о рекламе, регулирующих продвижение на рынке энергетических напитков, перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Это связано с тем, что авторы законопроекта не успели внести изменения ко второму чтению. В новой версии ужесточаются правила для маркетинга такой продукции, включая запрет на обращение к несовершеннолетним и упоминание витаминов и биологически активных добавок (БАД) в составе. Нововведения ожидаемо негативно скажутся на их продаже, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рамки принятия законопроекта, регулирующего рекламу тонизирующих энергетических напитков, были сдвинуты с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года, рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Кроме того, по его информации, среди новых изменений указано, что реклама подобной продукции не должна обращаться к несовершеннолетним. Также производителям запретят публиковать информацию о наличии в энергетиках БАДов и витаминов.

Среди дополнительных ограничений также предлагалось ввести запрет на использования образов людей и животных в рекламе энергетических напитков, в том числе созданных с помощью мультипликации, отмечает собеседник “Ъ”. Однако это предложение было исключено из поправок, добавляет он. Информацию о пролонгации срока вступления в силу закона “Ъ” подтвердил один из соавторов документа.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, июль 2024 года: «Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики».

Законопроект был внесен 10 апреля 2025 года комитетом Госдумы по экономической политике, а среди соавторов числятся депутаты Госдумы Александр Жуков, Ирина Яровая, Владислав Даванков, Максим Топилин. В комитете Госдумы по экономической политике оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

15 июля проект был принят в первом чтении. Документ предусматривает необходимость указывать в рекламе энергетических напитков их вред для здоровья при чрезмерном употреблении. В радиопрограммах такое упоминание должно длится не менее 3 секунд, в телепрограммах и кино — не менее 5 секунд. Причем в самой рекламе предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра.

Перенос сроков вступления в силу новых поправок к закону о рекламе носит скорее технический характер и значительного влияния на индустрию не окажет, считает гендиректор ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева. Впрочем, это дает производителям дополнительную возможность для адаптации под новые правила, добавляет исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Однако сами предлагаемые изменения, безусловно, повлияют на дальнейшую работу компаний-производителей безалкогольных тонизирующих напитков, констатирует госпожа Андреева.

По ее словам, запрет на использование в продвижении такой продукции упоминания микроэлементов и витаминов негативно скажется как на продажах напитков, так и на их глобальном позиционировании.

В пивоваренной компании «Балтика» (энергетик Flash Up) Московской пивоваренной компании (бренд Gorilla), AB InBev Efes (энергетик Volt), холдинге «Объединенные пивоварни» (бывший Heineken; марка Vulkan) оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

С 1 марта 2025 года также вступил в силу законопроект о запрете продажи тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним. 22 мая Госдумой был принят закон, устанавливающий административную ответственность за продажу лицам, не достигшим 18 лет, таких напитков: для граждан — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. штрафа, для должностных лиц — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб., юрлицам — от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

После вступления в силу ограничений темпы роста спроса в категории резко сократились. Так, если в январе 2025 года натуральные розничные продажи таких напитков выросли на 24% год к году, то в июле всего на 7%, следует из подсчетов в «Эвотор» (разработчик кассового ПО). В первую очередь это связано с запретом на их продажу несовершеннолетним, невозможностью реализации через вендинговые автоматы, региональными ограничениями. Но несмотря на это, по словам Вячеслава Мамонтова, такая продукция остается одной из самых динамичных категорий на рынке FMCG.

Владимир Комаров, Халиль Аминов