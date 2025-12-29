Целевик на будущий год

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2025 году государство решило значительно изменить условия обучения будущих медицинских работников и правила их трудоустройства. О намерении Минздрава стало известно в феврале — “Ъ” первым узнал об этом.

Сначала министерство хотело обязать всех выпускников медвузов и медколледжей (в том числе фармацевтов) три года работать в системе ОМС через механизм целевого обучения. Все абитуриенты должны были заключить договор с «заказчиком» (больницей), который гарантирует студенту бесплатное обучение и меры поддержки. Планировалось, что медицинское учреждение предоставит каждому студенту наставника. Если студент отказывается отработать в организации-заказчике, то возмещает государству деньги за обучение или платит штраф. Законопроект несколько раз менялся, но суть его оставалась прежней. Документ серьезно критиковали общественники, депутаты, врачи и студенты. Оппоненты Минздрава говорили о том, что нельзя принудительно загонять студентов в государственные клиники, чтобы решить проблему дефицита кадров в системе здравоохранения.

Несмотря на критику, законопроект в начале октября приняли в первом чтении, но ко второму все же серьезно изменили. Согласно новой — в итоге принятой и подписанной — версии закона, обязательное заключение целевых договоров коснется образования только по программам ординатуры, а сроки обязательной отработки с наставником будут зависеть от специальности.

В конце ноября Минздрав представил документы о профессиональном наставничестве: “Ъ” также первым о них рассказал. Максимальный срок работы под руководством врача-наставника — три года — установлен для небольшого числа медицинских специальностей, в том числе для будущих хирургов, онкологов и неонатологов. В большинстве же случаев выпускникам придется работать меньше трех лет. Всего один-полтора года придется отработать тем, кто выберет для обязательного трудоустройства сельскую местность, малые города или новые регионы. Полностью от работы с наставником освобождены фармацевты и специалисты ряда редких медицинских направлений.

Несмотря на то что правила смягчили, часть профессионального сообщества и студентов по-прежнему недовольна принятым решением. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Говорить о его эффективности в вопросе борьбы с дефицитом медицинских кадров можно будет еще нескоро. 19 декабря во время выступления на «Прямой линии» президент Владимир Путин допустил, что в будущем «обязательную отработку» для студентов-медиков отменят.