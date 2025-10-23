В России появится регистр с данными беременных женщин

С 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включать данные о беременных и исходах беременности. Об этом на заседании Совета по демографической политике сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в реестр в том числе включат данные о состоянии здоровья новорожденных детей.

В июле 2024 года власти запустили реестр многодетных семей. По состоянию на апрель 2025 года, в него были внесены 2,7 млн многодетных семей. Глава Минтруда Антон Котяков говорил, что реестр удобен для граждан, когда они обращаются за мерами поддержки, а также для бизнеса — когда предприниматели хотят сформировать определенную программу поддержки многодетных.

Полина Мотызлевская