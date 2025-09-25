Борщевик пересаживают под руку губернаторов

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, который позволит передать борьбу с борщевиком региональным властям. Суть документа — в переносе вида из списка сорняков, борьбу с которыми курируют аграрные власти, в региональные перечни инвазивных (чужеродных) растений, что позволит губернаторам разрабатывать программы их уничтожения — как это предполагают принятые летом поправки к Земельному кодексу. Для землевладельцев это может означать существенный рост штрафов, но необходимость бороться с борщевиком уже стала социальной проблемой. Впрочем, значительная часть этой борьбы, вероятно, останется за государством — в первую очередь борщевиком зарастают овраги и неудобья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, который должен позволить начать системную борьбу с распространением борщевика Сосновского. Сейчас вид внесен в список сорных растений, борьбу с которыми (и только на сельхозземлях) курирует министерство, что не позволяет включать его в региональные перечни опасных видов инвазивных растений для выявления, предотвращения распространения и уничтожения. Изменения предлагается внести в постановление правительства №1482 от 18 сентября 2020 года.

К инвазивным (чужеродным) относятся растения, обитающие за пределами своего естественного ареала. Их распространение создает угрозу окружающей среде, здоровью граждан, причиняет вред экономике. Борщевик Сосновского начал культивироваться в европейской части РФ после Второй мировой войны — предполагалось, что за счет него будет обеспечена кормовая база сельского хозяйства. Однако растение превратилось в экологическую проблему: площадь распространения постоянно увеличивается, а использовать его в АПК из-за токсичности невозможно. Механическое удаление и химическая обработка требуют больших расходов и часто оказываются неэффективными (см. “Ъ” от 28 мая).

Для борьбы с борщевиком летом 2025 года в Земельный кодекс были внесены изменения (принят №294-ФЗ от 31 июля 2025 года). Теперь собственники всех земельных участков (а не только сельскохозяйственных) обязаны уничтожать инвазивные растения, в том числе борщевик (см. “Ъ” от 31 июля).

Требования по разработке перечней инвазивных растений регионами также заложены поправками к Земельному кодексу, но признание борщевика сорняком не позволяет начать вести системную борьбу с ним.

В случае принятия постановление вступит в силу 1 марта 2026 года, что даст возможность региональным властям подготовиться к исполнению требований.

До принятия нового закона под защиту от борщевика Сосновского попадали только земли сельхозназначения, заявили “Ъ” в пресс-службе Минсельхоза. В ряде регионов были разработаны региональные программы по предотвращению распространения данного растения. «В силу трансграничного распространения борщевика мероприятия по защите земель должны проводиться на всей территории страны независимо от категории земель. Борьба с ним на землях отдельных категорий в отсутствие единого системного подхода и квалификации не способствует его полному уничтожению»,— отметили в министерстве.

Выполнение обязательств землепользователей будет контролироваться Россельхознадзором в отношении земель сельхозназначения и Росприроднадзором — в отношении остальных категорий земель, пояснили в Минсельхозе. Таким образом «будет обеспечена возможность разработки и принятия регионами полноценных программ по борьбе с борщевиком». Контроль за лесными участками, согласно еще одному проекту постановления правительства, размещенному на regulation.gov, предлагается вести Рослесхозу.

Для владельцев земельных участков, арендаторов и держателей публичных сервитутов новые требования будут означать существенный рост штрафов и собираемости этих штрафов. Так, для физлиц штрафы составят от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. руб. В отдельных случаях участок могут изъять.

Распространение борщевика уже стало социальной проблемой — в первую очередь на сельских территориях.

По данным Роспотребнадзора, только за первые шесть месяцев 2025 года в стране было выявлено 7 тыс. га земель сельхозназначения, заросших борщевиком Сосновского.

Привлечение региональных властей к борьбе с ним очевидно этот показатель расширит. Впрочем, поскольку одними из первых зарастают овраги и неудобья, может выясниться, что значительная часть борьбы с борщевиком останется задачей самого государства, которое и допустило распространение опасного растения.

Анна Королева