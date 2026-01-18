В России с марта изменятся правила авиаперелетов

С 1 марта 2026 года российские авиаперевозчики будут обязаны заранее информировать об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

В разговоре с «РИА Новости» господин Якубовский уточнил, что 1 марта в силу вступают изменения, которые были утверждены приказом правительства. Перечисленные правила закрепляются в России впервые, добавил он.

По словам депутата, отдельный блок изменений касается перелетов семей с детьми. Например, детям до 12 лет и их сопровождающим будут предоставлять соседние места в самолете без дополнительной платы.