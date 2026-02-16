Отели не оставят без возврата

Гостиницам, хостелам и кемпингам с начала весны запретили невозвратные бронирования. С 1 марта отельеры должны полностью возвращать деньги, если бронь отменена хотя бы за день до заселения. В случае отказа в день запланированного приезда списать с клиента смогут только стоимость первой ночи, а не всего проживания. Что думают об этом представители гостиничного бизнеса? И станет ли от нововведений лучше постояльцам? Выяснял Станислав Крючков.

Весна для гостиниц, баз отдыха, хостелов и их клиентов потребует пересмотра привычных алгоритмов заселения. Если до размещения по биометрии и водительскому удостоверению осталось еще полтора месяца, то уже с марта все заведения в индустрии обязаны ждать клиента в течение суток с момента запланированного приезда до расчетного часа следующего дня.

Снимать бронь раньше нельзя. Если постоялец был расторопен и отменил заказ более чем за сутки, нужно вернуть полную сумму без удержаний. Клиент при своих деньгах, гостиница — с незанятым номером. Баланс интересов сомнительный, считает основатель и генеральный директор управляющей компании «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов: «Невозвратные тарифы обсуждались с правительством в контексте такой же схемы, как у авиакомпаний или РЖД. Но получили условия хуже, и это может отразиться на финансовом благосостоянии отеля, а это очень долго окупаемый бизнес. Гостиницы могут получать до 25% отмен, не имея возможности заполнить их чем-то другим».

Схема потребует адаптации от всех игроков рынка, но потери отельеров будут особо ощутимы в периоды пиковой нагрузки, считает вице-президент Ассоциации малых гостиниц Тамара Буйлова: «Раньше в высокий сезон снятие бронирования меньше чем за сутки могло предполагать штраф. Высокий сезон, например, это период экономического форума. Сейчас это невозможно: сутки, и ни копейкой больше. Обычно, когда аннуляция совершается менее чем за сутки в высокий сезон, это значит, что у человека произошло что-то экстремальное. Таких ситуаций сейчас немало, учитывая проблемы в аэропортах. И они будут влиять на бронирования».

Новая редакция правил предоставления гостиничных услуг дает возможность постояльцу быть более беспечным. Не очень приятно, но гостиничный бизнес к такому готов, отмечает владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Реализовать номер за день или за два до начала оказания услуги уже практически невозможно. В какой-то мере это даже стимулирует потребительский экстремизм. Например, как с такси, когда сразу заказывается несколько машин, а потом отменяются те, которые едут чуть позже. Хотя надо признать, что глобально ничего нового эта поправка для нас не меняет, потому что пункты Гражданского кодекса о том, что неоказанная услуга не может быть оплачена, действовала всегда».

Существуют схемы, позволяющие отелю и гостю остаться добрыми друзьями, продолжает Юнис Теймурханлы: «Для гостиниц есть и обходные пути, они негласно узаконены. Это так называемая депозитная система. Ту сумму, которую вы вносите как постоялец в качестве оплаты за несколько дней, отель может не взимать никаких расходов, а предложить в виде депозита перенести его на будущие периоды, то есть таким образом отель не отказывается от оказания услуг за эти деньги, но и не возвращает их. Это некий такой статус-кво между потребителем и гостиницей. Такая модель реально работает, и она выгодна обеим сторонам».

Для отельеров вот уже год действует очередной реестр — средств размещения. У каждого объекта свой номер. И если ты посчитан, в одностороннем порядке отказаться от предоставления номера можно только при условии возмещения всех убытков гостю. То ли дело, если не посчитан.

