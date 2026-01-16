«Суды руководствуются размером прожиточного минимума»

С 1 марта 2026 года изменится размер алиментов, который будет учитываться при назначении детского пособия. Об этом рассказал СМИ депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Вместо привязки к минимальному размеру оплаты труда при учете алиментов в доходе семьи будет использоваться расчет по среднемесячной номинальной зарплате по экономике региона за предыдущий год. О сложностях взыскания алиментов при вступлении в силу этой инициативы «Ъ-Кубань» рассказала адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Анастасия Усенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Усенко

Фото: предоставлено автором Анастасия Усенко

Фото: предоставлено автором

«В случае привязки размера алиментов к размеру номинальной заработной платы в регионе за предыдущий год не ясен механизм расчета данной величины, а также процесс индексации взысканных алиментов. Кроме того, суды при вынесении решения руководствуются размером прожиточного минимума (в Краснодарском крае, например). На основании какого нормативно-правового акта суд будет руководствоваться средним размером заработной платы в регионе — пока непонятно.

Средний размер заработной платы в регионе применяется для расчета задолженности по алиментам в том случае, когда должник (родитель) обязан выплачивать алименты в процентном соотношении от своего дохода, но сведения о своем доходе не представил. В таком случае служба судебных приставов рассчитывает задолженность, исходя из средней заработной платы в регионе.

При расчете ежемесячного пособия на детей до 17 лет, а также беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, учитываются алиментные выплаты, получаемые семьей. Эти правила актуальны для родителей, не состоящих в браке.

Алименты, получаемые по судебному решению или приказу, учитываются в размере, указанном заявителем в заявлении, при предоставлении соответствующего документа.

При наличии исполнительного производства о взыскании алиментов они учитываются в размере, представленном Федеральной службой судебных приставов.

Алименты, выплачиваемые на основании нотариально удостоверенного соглашения, учитываются в размере, указанном в документе. Исключением являются случаи, когда размер ежемесячного алиментного платежа ниже установленных долей минимального размера оплаты труда:

¼ МРОТ (5 610 руб.) на одного ребенка;

⅓ МРОТ (7 480 руб.) на двоих детей;

½ МРОТ (11 220 руб.) на троих и более детей.

Если алименты не оформлены через суд или нотариальное соглашение (то есть, получающих алименты в добровольном порядке), их размер указывается заявителем в заявлении на пособие. Но размер ежемесячного алиментного платежа должен быть не ниже установленных долей минимального размера оплаты труда.

Таким образом, при расчете алиментов, исходя из средней заработной платы, право на получение пособия ставится под сомнение, поскольку размер получаемых в добровольном порядке алиментов будет искусственно завышен, а права несовершеннолетних на получение пособия будут нарушены. Выход из данной ситуации есть. Необходимо будет обратиться в суд и взыскать алименты в судебном порядке, чтобы никто не поставил под сомнение размер получаемых алиментов».