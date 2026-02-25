Займы требуют качества

Падение продаж новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за год, по данным Минпромторга, составило 16%. Это привело к падению объемов автокредитования: Объединенное кредитное бюро фиксирует снижение в Северной столице на 40%. Как отмечают аналитики, сдерживающими факторами стали по-прежнему высокие кредитные ставки, рост закредитованности граждан, ужесточение регулирования со стороны ЦБ. В результате банки готовы выдавать кредиты, в том числе и автомобильные, только наиболее качественным заемщикам.

Траектория падения

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за январь банки выдали 59,7 тыс. кредитов. Это самый низкий показатель за последние три года. Если Петербург еще входит в топ-5 регионов по объему выдач кредитов на покупку транспортных средств (2,97 тыс. кредитов на 5,15 млрд рублей, снижение объема на 40%), то остальные регионы СЗФО, не считая Ленобласть, не попадают даже в топ-30.

В годовом отношении, согласно подсчетам ОКБ, количество выдач в автокредитовании сократилось на 19%: в январе 2025 года банки выдали 73,74 тыс. автокредитов. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщают, что объем выданных автокредитов в 2025 году сократился на 30% по сравнению с 2024 годом и достиг 1,53 трлн рублей против 2,2 трлн годом ранее. Объем автокредитования в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года оценивается в 85,5 млрд рублей. При этом Северная столица вошла в список из 15 регионов, где зафиксировано наиболее заметное снижение объемов этого вида розничного кредитования: по сравнению с 2024 годом в Санкт-Петербурге — минус 33,6%, в Ленинградской области — минус 32,9%.

«По данным Минпромторга, в 2025 году падение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге составило 16%. Это повлияло и на сокращение количества выданных автокредитов. Кроме того, банки в прошлом году ужесточали требования к заемщикам и часть потенциальных покупателей автомобилей не смогла привлечь кредитные средства»,— комментирует автоэксперт Денис Гаврилов. Еще одной причиной сокращения объемов кредитования он называет рост параллельного импорта в четвертом квартале прошлого года, поскольку машины по этому каналу часто приобретают без привлечения кредитных средств.

Точечный подход

Как отмечают эксперты, снижения ключевой ставки пока недостаточно для стимулирования спроса. Политика ЦБ по сокращению закредитованности населения и высокие платежи по автокредитам по-прежнему сдерживают многих потенциальных заемщиков.

«Ставки по автомобилям с пробегом весь год держались на достаточно высоком уровне (средняя ставка по автокредиту на авто с пробегом за прошлый год — 25,5%),— говорит начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.— На новые автомобили ставки субсидировались со стороны автопроизводителей в рекордных объемах, что позволяло сохранить привлекательные ставки для клиентов. Также с 2026 года обязательным стало официальное подтверждение дохода заемщика при подаче заявки на автокредит — такое подтверждение можно предоставить через "Госуслуги" или в виде справки с места работы».

Согласно официальным данным Банка России, средневзвешенная ставка по автокредитам на срок более трех лет в декабре прошлого года составила 17,2%. Банки готовы выдавать кредиты, в том числе и автомобильные, только наиболее качественным заемщикам. Цель в основном в части оптимизации рискового портфеля. Как обращает внимание директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев, точечное увеличение ставок банки делают для заемщиков с высокой кредитной нагрузкой и без официального подтверждения доходов.

«В условиях кризиса банки пересматривают стратегии одобрения: ужесточают уровень одобрения за счет закредитованных клиентов, ограничивают выдачу автокредитов с низким первоначальным взносом, низколиквидных авто»,— признает господин Залиш.

Ключевым трендом в сегменте автокредитования стал рост первоначального взноса, рассказывает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Это сразу отсекает самых нестабильных заемщиков и повышает ответственность клиента.

На банковском рынке в прошлом году динамика по автокредитованию не была однозначной, замечает руководитель макрорегиона «Запад» банка «Уралсиб» Ренат Сейфетдинов. Одни игроки активно уменьшали свою долю на рынке, так как ранее сформировали дорогой портфель, который вместо планируемой прибыли принес убыток, другие придерживались иного подхода и, напротив, свою долю наращивали.

«Если говорить о нашем банке, то нам удалось сохранить баланс между доходностью и рисками. Объем кредитования значительно увеличился, и за прошедший год мы в целом по банку нарастили автокредитный портфель в полтора раза. Объемы автокредитования при этом увеличили на четверть, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,— рассказывает господин Сейфетдинов. В направлении автокредитования банк планирует сохранить баланс между доходностью и рисками, при этом намерен увеличить рост по клиентской базе и качество сервиса.

Спрос перед затишьем

Как отмечают представители банковского сектора, благодаря изменениям правил расчета утильсбора объем выдач автокредитования во втором полугодии смог вернуться к значениям релевантного периода 2024 года. Это спровоцировало ажиотажный спрос на автомобили из Китая и других стран, что дало определенную компенсацию даже без динамичного снижения ставок.

Как сообщили в пресс-центре Северо-Западного представительства Сбербанка, за прошлый год они выдали автокредиты на сумму 46 млрд рублей, что, по их подсчетам, в три раза больше, чем в 2024 году. Около 57% займов касалось покупки новых автомобилей. Чаще других кредиты оформляли жители Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей. Выросла при этом в полтора раза и средняя сумма одного займа: если в 2024 году показатель по Северо-Западу составлял чуть менее 1 млн рублей, то теперь он превысил отметку в 1,4 млн рублей.

«Количество выдач также выросло почти в два раза. Охлаждения спроса на автокредиты в Северо-Западном банке не наблюдается»,— резюмировали в банке.

Текущий год, как прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, будет непростым для рынка автокредитования, особенно начало года, когда можно ожидать заметного сокращения выдач в связи с негативным влиянием повышенного утильсбора и увеличения налогов, а также того факта, что часть спроса будет реализована в конце этого года. «Далее все будет определяться ситуацией в экономике, скоростью смягчения монетарной политики в стране, объемом льготных госпрограмм автокредитования. Например, в агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) прогнозируют рост портфеля автокредитов российских банков в этом году на 10–20%, в зависимости от темпов снижения ключевой ставки»,— думает господин Додонов.

Изменение парадигмы рынка

Оптимизма не добавляет увеличение полной стоимости кредита (ПСК), которое произошло в конце 2025 года в сегменте автокредитования — на 1,6 п. п., до 19,8% годовых. Для новых автомобилей ПСК выросла на 4 п. п., до 18,8% годовых, что является максимальным значением с мая 2025 года. Важным фактором здесь стало сокращение субсидий от автопроизводителей (прежде всего — китайских брендов). Ранее они компенсировали банкам часть ставки в целях поддержания спроса, и их сворачивание сразу отразилось на конечной цене кредита, объясняют аналитики «Эксперт РА».

При сохранении текущих условий маловероятно, что автокредиты в ближайшем квартале подешевеют, прогнозируют аналитики. Высокая ПСК поддерживается и ценами на сопутствующие услуги, вроде полиса каско. Это, а также более жесткие требования к банкам по расчетам показателя долговой нагрузки (ПДН) в сегменте автокредитования будут давить на объемы выдач кредитов на новые автомобили.

«Рост цен на новые автомобили инициирует переток в сегмент автомобилей с пробегами. Это замкнутый круг, поскольку рост цен на первичном рынке подталкивает к росту цены на вторичном рынке. Банки, в свою очередь, риск-ориентированы, поэтому все чаще увеличивают размер первоначального взноса и страхового покрытия. На практике это приведет к тому, что люди смогут приобретать автомобиль в рамках автокредитования, при наличии государственных субсидированных программ, акций или увеличении сроков кредитования. Это в значительной степени меняет саму парадигму рынка автокредитования по сравнению с прошлыми периодами»,— замечает управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов. Он также добавляет, что сейчас рефинансирование становится почти недоступным, а просрочки приводят к штрафам и ухудшению кредитной истории.

Ксения Ахметжанова