Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли для большегрузов

С 23:00 24 февраля на участке «Владикавказ—Ларс» в Северной для большегрузов до особого распоряжения закрыли движение по Военно-грузинской дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такие меры были приняты из-за невозможности безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

По данным регионального МЧС, с 18:00 24 февраля до 18:00 25 февраля в горных районах Северной Осетии лавиноопасно, существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района.

Мария Хоперская