Главные новости за выходные 21–23 февраля

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшие три недели и впоследствии привести к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В Мексике был убит глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, также известный как «Эль Менчо». Власти страны спланировали операцию при содействии разведки США. Члены картеля в ответ устроили масштабные беспорядки в девяти штатах и заблокировали более 250 федеральных дорог. Во время беспорядков погибли 14 человек.

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт в США в размере 10% «для всех стран». Позднее он объявил о повышении тарифа до 15%. Сделал он это после того, как Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины на импорт из других стран.

В первый день нового учебного семестра в Иране протестовать вышли студенты нескольких университетов. В одном из них произошло столкновение противников и сторонников действующей власти. Глава центра по связям с общественностью министерства образования республики Хосейн Садеги заявил, что на возобновившихся протестах погибли 22 студента и пять учителей.

Евросоюз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток. ЕС ввел санкции против восьми россиян, в их числе — сотрудники колоний и судьи. Страны-члены ЕС также продлили действие санкций против России еще над год — до 24 февраля 2027-го.

Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций Евросоюза против России и предоставление Украине военного кредита в размере €90 млрд. Причиной стало прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

ФСБ заявила об использовании мессенджера Telegram украинскими спецслужбами. По данным российской спецслужбы, применение Telegram военнослужащими РФ в зоне СВО в течение последних трех месяцев «неоднократно приводило к созданию угрозы их жизни».

Источники газеты The New York Times сообщили, что если президент США Дональд Трамп ударит по Ирану, исламская республика может призвать своих союзников к ответной атаке по американским целям в Европе и на Ближнем Востоке.

Картина «Господин Никто против Путина» получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм». Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» стал рекордсменом премии по числу полученных наград. Картина участвовала в 14 номинациях и в итоге получила шесть наград.

Главные события начавшейся недели — в подборке «Ъ».