«Господин Никто против Путина» получил премию BAFTA

Картина «Господин Никто против Путина» получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм».

Премии была удостоена вся команда, которая участвовала в создании фильма: бывший учитель из Челябинской области Павел Таланкин, который на камеру записывал материал для ленты, сорежиссер Давид Боренштейн, а также продюсеры Хелле Фабер, Радован Сибрт и Альжбета Караскова.

Павел Таланкин работал в школе уральского города Карабаш. В 2022 году он начал тайно снимать фильм о том, как изменился учебный процесс после начала российской военной операции на Украине. Создавать фильм ему помогал Боренштейн, который работал над сценарием, монтажом отснятых материалов и постпродакшном. Летом 2024 года педагог уехал из России.

Фильм уже получил специальный приз кинофестиваля «Сандэнс», а также был номинирован на «Оскар». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле фильм господина Таланкина не смотрели.