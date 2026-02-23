NYT узнала о плане Ирана атаковать американские объекты в Европе в ответ на агрессию США

Если президент США Дональд Трамп ударит по Ирану, исламская республика может призвать своих союзников к ответной атаке по американским целям в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, у Ирана нет конкретных террористических заговоров в отношении США. Однако, отмечают источники, усилившийся «перехват» (разведывательный сленг, означающий перехват электронных коммуникаций террористов) указывает на определенный уровень планирования и координации нападения.

Сотрудники разведывательных и контртеррористических служб США допускают, что Тегеран может привлечь хуситов для возобновления атак на западные суда в Красном море. NYT также узнала об опасениях ЕС, что филиалы «Хезболлы» или «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) могут атаковать американские базы или посольства. По словам высокопоставленного американского чиновника, пока неясно, что может спровоцировать атаку.

Дональд Трамп неоднократно обещал ударить по Ирану, если власти страны не согласятся на ядерную сделку. Первый раунд переговоров США и Ирана прошел 17 февраля при посредничестве Омана. Следующая встреча запланирована на 26 февраля в Женеве. Американский президент дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.