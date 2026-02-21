Трамп ввел пошлины в размере 10% на товары из всех стран мира

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из всех стран мира. Они вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

20 февраля Верховный суд США постановил, что введение пошлин на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях выходило за рамки полномочий Дональда Трампа. В ответ господин Трамп написал, что члены Верховного суда «должны стыдиться себя». По его словам, начинается «процесс корректировки» и власти Соединенных Штатов «сделают все, чтобы получать даже больше денег, чем раньше».