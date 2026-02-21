Трамп повысил глобальные пошлины с 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп повысил введенные ранее импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%. Об этом он заявил в соцсети Truth Social. По словам американского президента, такое решение вступает в силу незамедлительно.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякой расплаты (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%», – написал господин Трамп.

По словам президента США, он решил повысить тарифы после тщательного изучения «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. В следующие несколько месяцев его администрация определит и выпустит новые юридически допустимые тарифы.

20 февраля Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. В ответ Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 10% «для всех стран».