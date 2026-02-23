Фильм «Битва за битвой» получил шесть премий BAFTA

Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» стал рекордсменом 79-й церемонии вручения премии BAFTA по числу полученных наград. Картина участвовала в 14 номинациях и в итоге получила шесть наград. Список победителей опубликован на сайте премии.

«Битву за битвой» отметили в номинациях за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Фильм также получил награду за операторскую работу и монтаж. Кроме того, актер Шон Пенн получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

Фильм Райана Куглера «Грешники» удостоен трех премий: за лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль второго плана (Вунми Мосаку) и лучшую оригинальную музыку.

Драма «Хамнет» победила в категориях «Выдающийся британский фильм» и «Лучшая женская роль» (Джесси Бакли). «Франкенштейн» взял три награды за костюмы, грим и прически, а также сценографию.

Роберт Арамайо получил две статуэтки: как лучший актер за фильм «Клянусь» и как восходящая звезда по версии премии. Лента «Клянусь» также отмечена за лучший кастинг.

Лучшим фильмом не на английском языке признана норвежская картина «Сентиментальная ценность». Документальная лента «Господин Никто против Путина» победила в своей номинации. «Зверополис 2» признали лучшим анимационным фильмом, а индийский фильм «Бунг» — лучшим детским и семейным.