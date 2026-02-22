В Иране возобновились студенческие протесты

В первый день нового учебного семестра в Иране протестовать вышли студенты нескольких университетов. В одном из них произошло столкновение противников и сторонников действующей власти.

Как пишет Financial Times (FT), студенты престижных Технологического университета Амиркабира и Технологического университета Шарифа собрались на территории кампусов. Они скандировали лозунги против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. FT уточняет, что силовикам, как правило, запрещен вход на территорию университетов.

Протестные акции прошли в том числе в Тегеранском университете и университете имени Шахида Бехешти. Часть студентов с плакатами в руках потребовала освободить их однокурсников, задержанных в январе.

С конца декабря по середину января в Иране проходили масштабные антиправительственные протесты. Правозащитная организация HRANA сообщала, что смогла подтвердить гибель 5,5 тыс. человек во время силового подавления протестов. Там уточняли, что расследуют еще 17 тыс. неподтвержденных случаев. Власти Ирана подтвердили гибель 3,1 тыс. человек, в числе которых около 200 силовиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану пригрозили "плохими вещами"».