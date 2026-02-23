Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года

Страны-члены Евросоюза (ЕС) продлили действие санкций против России еще над год — до 24 февраля 2027-го. Это следует из публикации на сайте Официального журнала ЕС.

«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата "24 февраля 2026 года" заменяется на "24 февраля 2027 года"»,— указано в документе.

Сегодня в Брюсселе прошла встреча глав европейских МИДов. По итогам переговоров ЕС ввел санкции в отношении восьми физлиц, среди которых — сотрудники колоний и судьи.