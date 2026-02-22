Уиткофф допустил переговоры по Украине в ближайшие три недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью Fox News, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшие три недели и впоследствии привести к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Стивен Уиткофф

Фото: Nathan Howard / Reuters Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф сообщил, что совместно с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером представил сторонам предложения, которые способны приблизить их встречу. По его словам, формат контактов в перспективе может расшириться до трехстороннего с участием господина Трампа. При этом президент США, как уточнил спецпосланник, не станет подключаться, если не будет уверен в возможности завершить конфликт и добиться наилучшего результата.

Переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он подтвердил готовность провести новый раунд, не уточнив дату и место встречи.