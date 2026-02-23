Евросоюз (ЕС) осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток. ЕС ввел санкции против восьми россиян, в их числе — сотрудники колоний и судьи.

Согласно пресс-релизу, ограничения затронули трех начальников исправительных колоний, начальника СИЗО, двух судей, прокурора и старшего следователя. По убеждению ЕС, принятое российскими властями решение «ясно демонстрирует пренебрежение России к защите прав человека». ЕС отметил, что «непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России».

Президент Владимир Путин в конце сентября 2025 года подписал закон, согласно которому Европейская конвенция по предупреждению пыток больше не действует на территории страны. В пояснительной записке говорилось, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток, и комитет игнорировал просьбы урегулировать этот вопрос.

В прошлом году ЕС также ввел санкции в отношении пяти российских судей, выносивших решения по делу Алексея Горинова — бывшего московского муниципального депутата, осужденного за распространение ложной информации о ВС РФ. ЕС считает это дело политически мотивированным.