Главные анонсы 23 февраля — 1 марта

23 февраля, понедельник

У православных христиан начинается Великий пост.

В Средиземном море пройдут ежегодные учения НАТО Dynamic Manta.

24 февраля, вторник

Ожидается принятие 20-го пакета санкций ЕС против России.

В США президент Дональд Трамп обратится к Конгрессу с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации.

Откроется Миланская неделя женской моды.

25 февраля, среда

В Государственной думе правительство России представит отчет за 2025 год.

В Москве пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

26 февраля, четверг

В Париже пройдет церемония вручения кинопремии «Сезар».

Состоится визит в Киргизию спецпосланника ЕС по вопросам санкций Дэвида О’Салливана.

27 февраля, пятница

В Южно-Сахалинске начнется чемпионат России по легкой атлетике.

В Бангкоке состоится премьера «Русских сезонов», в рамках которой пианист Денис Мацуев выступит с Бангкокским королевским симфоническим оркестром.

28 февраля, суббота

Истекает срок действия временной лицензии Минфина США, разрешающей сделки по продаже зарубежных активов «ЛУКОЙЛа».

1 марта, воскресенье

В России вступит в силу закон, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Actors Guild Awards).