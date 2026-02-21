Главные анонсы 23 февраля — 1 марта
Важные и интересные события предстоящей недели
23 февраля, понедельник
У православных христиан начинается Великий пост.
В Средиземном море пройдут ежегодные учения НАТО Dynamic Manta.
24 февраля, вторник
Ожидается принятие 20-го пакета санкций ЕС против России.
В США президент Дональд Трамп обратится к Конгрессу с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации.
Откроется Миланская неделя женской моды.
25 февраля, среда
В Государственной думе правительство России представит отчет за 2025 год.
В Москве пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
26 февраля, четверг
В Париже пройдет церемония вручения кинопремии «Сезар».
Состоится визит в Киргизию спецпосланника ЕС по вопросам санкций Дэвида О’Салливана.
27 февраля, пятница
В Южно-Сахалинске начнется чемпионат России по легкой атлетике.
В Бангкоке состоится премьера «Русских сезонов», в рамках которой пианист Денис Мацуев выступит с Бангкокским королевским симфоническим оркестром.
28 февраля, суббота
Истекает срок действия временной лицензии Минфина США, разрешающей сделки по продаже зарубежных активов «ЛУКОЙЛа».
1 марта, воскресенье
В России вступит в силу закон, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси.
В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Actors Guild Awards).